سيتي ايدج للتطوير العقاري تفتتح شاطئ زاهية بمدينة المنصورة الجديدة لصيف 2022

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري عن افتتاح وبدء تشغيل شاطئ زاهية بمدينة المنصورة الجديدة للموسم الصيفى الحالى 2022، وذلك في حفل كبير يحيه المطرب محمد حماقي، ليتم بذلك التشغيل الفعلي للوجهة الصيفية الأحدث والأكثر تميزا لجميع سكان محافظات الدلتا ومنها المنصورة، دمياط، وكفر الشيخ، لأول مرة ضمن مشروع زاهية السكني بالمنصورة الجديدة في أغسطس 2022. تعتبر المنصورة الجديدة أحد مدن الجيل الرابع ضمن المخطط العام للدولة بإنشاء عدد من المدن الجديدة بالمحافظات.

ويتميز شاطئ زاهية بإطلالة ساحرة على البحر المتوسط، وكافة الخدمات لزوار الشاطئ، ومنها عربات للمأكولات والمشروبات، إلى جانب وجود أنشطة مختلفة للأطفال والشباب والكبار لضمان تجربة شاطئية سياحية فريدة من نوعها لأول مرة بمدينة المنصورة الجديدة، كما تحتوي المنطقة الشاطئية على حمام سباحة، وممشى تجارى لإتاحة فرصة التنزه والتسوق، كما سيتم اقامة عدد من الحفلات الترفيهية خلال الفترة المقبلة ضمن الانشطة التي سيتم تنفيذها بالشاطئ الجديد.

عبد المطلب: المنصورة الجديدة نموذج للمدن الجديدة المتكاملة بموقع فريد على ساحل البحر المتوسط

وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، أن خطط الدولة المصرية نحو انشاء المدن الجديدة ومنها مدن الجيل الرابع مثل المنصورة الجديدة يجرى تنفيذها وفقا لمعدلات زمنية سريعة وجادة، تهدف الى التسريع بإنجاز تلك المشاريع لتصبح مدينة المنصورة الجديدة نموذج للمدن الجديدة ،الى جانب تميزها بموقعها الجغرافي الجذاب والفريد على البحر المتوسط وقربها من مختلف المدن والمحافظات الساحلية كالدقهلية وجمصة ودمياط ورأس البر وبلطيم وكفر الشيخ، مما يجعلها مدينة واعدة وجاذبة لقطاع كبير من المواطنين للسكن والإقامة الدائمة بها.

الدهان: شاطئ زاهية متنفس جديد لأهالى الدلتا فى قلب المنصورة الجديدة

كما قال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن الشركة حرصت على تنفيذ توجهات الدولة المصرية، وبما يتماشى مع خططها لتنفيذ المدن الجديدة، التي تحقق الاستدامة والتكامل في كل شيء، وهو ما يتضح من خلال افتتاح شاطئ زاهية بالمنصورة الجديدة والذي يحقق الجانب الترفيهي والسياحي للمشروع الذي يعتبر متنفس جديد لأهالي الدلتا بإطلالة جذابة على ساحل البحر الابيض المتوسط، وبخدمات ومرافق متكاملة، توفر معيشة دائمة على البحر طوال العام.

عن مشروع زاهية السكني في المنصورة الجديدة:

تقع المنصورة الجديدة في قلب الدلتا، وهو ما يجعل اقتناء إحدى الوحدات في زاهية أمراً رائعاً للغاية، خاصةً وأنها تحتوي على كافة الخدمات وسبل الحياة الحديثة، إضافة إلى امتدادها وقربها من البحر، وهو ما يجعلها مدينة متكاملة متوافقة مع الحياة العصرية، كما تبلغ مساحة مشروع زاهية السكني 750 فداناً، 20% سكني، و80% للمرافق العامة والمرافق الخدمية والمسطحات المائية وغيرها من وسائل الترفيه.

شرعت شركة سيتي إيدج أن تجعل تصميم المشروع يحاكي أفضل المدن العالمية، ويتضح ذلك من خلال الطراز الرفيع بتصميمات الفيلات في مشروع زاهية السكني بالمنصورة الجديدة.