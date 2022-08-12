خريطة قطع وضعف المياه عن 36 منطقة في القاهرة والدقهلية.. اعرف المواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خريطة أماكن ومواعيد انقطاع وضعف ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل «مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والدقهلية».

ضعف المياه في 14 منطقة بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قيامها بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم للأحواض بمرفق مياه أجا السطحي، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف المياه في المناطق التالية «مدينة أجا - نوسا الغيط - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شبرا البهو - قرموط البهو - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - جراح - منية سمنود - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - كفر الشراقوة»، وذلك يوم غدًا السبت بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

مواعيد انقطاع المياه عن شرق القاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انقطاع المياه عن 22 منطقة بشرق القاهرة وهي «شارع سنان - شارع ترعة الجبل - حمامات القبة - شارع ابن سندر - شارع طومنباى- منطقة عين شمس الغربية- شارع سليم الأول - شارع عين شمس - خارجة المطرية - منشية البكري- الحرس الجمهوري- رئاسة القوات الجوية - عمارات العبور- دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة - الشيراتون - خزان 5 الملتقى العربى - الكلية الحربية - الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل "الهجانة سابقا" - أرض الجولف التابعة لمدينة نصر - سيتي ستارز».

ونوهت الشركة إلى أن انقطاع المياه يمتد لمدة 14 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدا السبت وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وقالت الشركة إن سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بتنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم، المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.