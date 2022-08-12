قوافل بيطرية علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تنظم قوافل بيطرية علاجية مجانية بمختلف القري والمراكز وذلك خلال الفترة من 16 أغسطس 2022 وحتى 8 سبتمبر 2022 بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة المراكز وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية، لإفادة أكبر قدر من المزارعين والمربين وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

تقديم كافة سبل الدعم

ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالقري والنجوع.

4 مجموعات للحملة

وأوضح الدكتور ممدوح علي بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن القوافل البيطرية تنقسم إلى 4 مجموعات حيث تبدأ المجموعة الأولى من 16 إلى 18 أغسطس، وتستهدف يوم الثلاثاء 16 أغسطس قرية نجع عبدالرسول بمركز أسيوط، ويوم الأربعاء 17 أغسطس قرية بويط بمركز ساحل سليم، أما يوم الخميس 18 أغسطس تستهدف قرية بني زيد التابعة لمركز الفتح.

أما المجموعة الثانية من 23 إلى 25 أغسطس وتستهدف يوم 23 أغسطس قرية العوامر بالحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط، ويوم 24 أغسطس قرية الشنابلة بمركز أبنوب وقرية السوالم البحرية بأبنوب، يوم الخميس 25 أغسطس، والمجموعة الثالثة فتبدأ 30 أغسطس بقرية المشايعة بالغنايم، ويوم 31 أغسطس بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا.

وفي يوم الخميس 1 سبتمبر قرية الشيخ عتمان بمركز البداري، وفي المجموعة الرابعة تستهدف قرية العزية بمركز منفلوط، يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، وقرية الأقادمة بمركز أبوتيح يوم 7 سبتمبر، وتختتم أعمالها يوم الخميس 8 سبتمبر بقرية شطب بمركز أسيوط.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه سيتم الكشف على الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص «السونار»، فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات بناء على تعليمات محافظ أسيوط بتقديم خدمات للمواطنين بالقرى والنجوع والرفع عن كاهلهم وخاصة صغار المربين بالأماكن البعيدة والنائية.