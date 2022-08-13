خريطة انقطاع المياه اليوم في مناطق شرق العاصمة والدلتا

كشفت شركتا مياه الشرب بالقاهرة والدقهلية، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بشرق العاصمة وبعض المراكز والقرى بمنطقة الدلتا.

سبب الانقطاع ومدة تنفيذ الأعمال

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية، وهي: «مدينة أجا - نوسا الغيط - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شبرا البهو - قرموط البهو - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - جراح - منية سمنود - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - كفر الشراقوة»، اعتبارًا من الساعة 7 من صباح اليوم السبت وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن سبب انقطاع المياه في نطاق عملها، يرجع إلى القيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم للأحواض بمرفق مياه أجا السطحي.

وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات المتأثرة بانقطاع المياه في الدقهلية، بتدبيراحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

موعد وأماكن قطع المياه بالمناطق المتأثرة

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها بشرق العاصمة، وهي كالآتي: «شارع سنان - شارع ترعة الجبل - حمامات القبة - شارع ابن سندر - شارع طومنباى- منطقة عين شمس الغربية- شارع سليم الأول - شارع عين شمس - خارجة المطرية - منشية البكري- الحرس الجمهوري- رئاسة القوات الجوية - عمارات العبور- دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة - الشيراتون - خزان 5 الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل «الهجانة سابقًا» - أرض الجولف التابعة لمدينة نصر - سيتي ستارز»، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس

وقالت الشركة، إن سبب انقطاع المياه في مناطق شرق العاصمة هو تنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم، المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.