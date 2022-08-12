مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم سيارة نقل بدارجة نارية في القطامية

أسفر حادث اصطدام سيارة نقل بدارجة نارية وقع بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة، عن مصرع شخص وإصابة آخر، جرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من الإدارة المعنية للخدمات على الطرق يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة القطامية، ومصرع شخص وإصابة آخر، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق الواقعة.

كاميرات المراقبة تكشف عن هوية المتسبب في الواقعة

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة الموجوده في محيط الحادث تبين أن وراء الواقعة سائق نقل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط السائق المتسبب في الواقعة، ليتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وبمواجهته بالمصاب تعرف عليه واتهمه بارتكاب الواقعة.

تشريح الجثمان

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بنقل جثمان المتوفى لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل يوضح حالته، كما استدعت عدداً من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقع الحادث لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث والتي وثقت تلك الواقعة تمهيداً لتفريغها والوقوف على تفاصيل الحادث، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وغموض الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.