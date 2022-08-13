حملات أمنية مكبرة لاستهداف للقائمين على الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة فيصل – الجناين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جراما – مبلغ مالى.

ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول .

ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول.

استهداف أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين وتبين عدم تواجده .. وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط كمية من مخدر الحشيش .

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 835٫000 ألف جنيه تقريباً.

ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة بتحويل فيلا ملكه إلى مركز طبى لعلاج الإدمان وإدارتها بدون ترخيص وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم إستهدف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط 3 أشخاص – من القائمين على الإدارة ، وتبين وجود عدد 75 شخص داخل الفيلا ، وبسؤال عدد منهم أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم ، كما أمكن ضبط مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون إستشارة طبية – 4 هواتف محمولة – 3 سجل دفترى– 8 دفاتر تحصيل نقدية، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة دون إستشارة طبية على النحو المشار إليه .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أقراص مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته 1821 قرص لعدة عقاقير مخدرة – قطعة سلاح أبيض كتر – مبلغ مالى - هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء متخذاً من ورشة ملكه كائنة بدائرة القسم مسرحاً لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه كما عُثر بداخلها على 90 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – 14 قطعة مقبض خشبى مختلفة الأحجام – 6 جراب جلد خاصة بالأسلحة البيضاء – أدوات التصنيع ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار .

ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وأحدهما مطلوب في قضية قتل

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم دائرة القسم بحيازة أسلحة نارية وإتخاذه من مسكنه مأوى للهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين على ذمة قضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية من ذات العيار وبرفقته أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل وبحوزته فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وأسلحة نارية وبيضاء

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عدد 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم.. وبحوزتهم بندقية خرطوش- فرد خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8 أسلحة بيضاء -كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته سلاح نارى وعملات مزورة وكمية من مخدر الحشيش

تمكنت قوة أمنية تابعةلقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة مستأجرة.. وبحوزته فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبالغ مالية صحيحة - مزورة - هاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبالغ المالية الصحيحة – المزورة من حصيلة نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

حملة بأسيوط تُسفر عن ضبط 13 شخصا بالقوصية بحوزتهم أسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة إستهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية أسفرت عن ضبط عدد 13 قطعة سلاح نارى عبارة عن 8 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- 2 فرد محلى بحوزة 13 شخص.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها فى التشاجر.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.