ضبط 210 قطع سلاح و282 قضية مخدرات وتنفيذ 87226 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 210 قطع سلاح ناري بحوزة 178 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(20) بندقية آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(162) فرد محلى.

(920) طلقة مختلفة الأعيرة.

(35) خزينة متنوعة.

(239) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87226) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(331) حكم جناية.

(25974) حكم حبس جزئي.

(4253) حكم حبس مستأنف.

(44618) حكم غرامة.

(12050) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (282) قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,221 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,839 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,505 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (754 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (501 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (465 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (380 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (70 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (50 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (25 جراما).

عدد (2446) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (371) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22674) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

في سياق آخر، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (15) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 17 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7184) حكما قضائيا متنوعا.

العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بها عيار نارى، وما قرره والد المتوفى بحضور (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بالقرب من مسكنه وتقابلوا مع المتوفى لإنهاء خلافات مالية بينهم وبين (المجني عليه وشقيقه، وشخص آخر له معلومات جنائية)، فحدثت بينهم مشادة قاموا على إثرها باصطحاب المجني عليه لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وأطلقوا تجاهه عيارا ناريا، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وقاموا بالاتصال بشقيقه وأخبروه بالواقعة وطلبوا منه الحضور لمدينة الزقازيق لاستلام جثته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 10 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها متر بعمق 12 متر - أدوات التنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار وحيازته لبعض القطع الأثرية «ناتج الحفر» بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (15 قطعة يشتبه في أثريتها- بعض الكسر الفخارية – الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب) وتم العثور على حفر بعمق 8 أمتار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار.

بعرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة، أفادت بأثريتها.

ضبط شقيقان يديران 4 مواقع إلكترونية لبث محتوى رياضي دون وجه حق

وفي واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شقيقين) بإنشاء وإدارة عدد (4) مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، حيث يقومان من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الرياضى وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية، وإنهما يستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم، محققين أرباحا طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما قد اتخذ من مسكنهما مقرًا لإدارة تلك المواقع والمنصات مستخدمين أحدث أساليب التخفي الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبالتفتيش في حضورهما أمكن ضبط (2 جهاز لاب توب محملين ببرامج وأدوات قرصنة إلكترونية وتخفي رقمي – آثار ودلائل على إدارتهما لعدد 4 مواقع إلكترونية تُستخدم لبث المصنفات المقرصنة لتحقيق أرباح من الإعلانات – ملفات تثبت وجود تحويلات نقدية متحصل عليها من إحدى الشركات ناتجة عن أرباح الإعلانات وفقًا لنسب المشاهدات – وحدة معالجة مركزية محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات الخاصة بالحاسب الآلى ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات - 2 هاتف محمول خاصين بالمتهمين عليهما آثار ودلائل على إدارتهما لتلك المواقع ومحادثات حول الحسابات البنكية الأجنبية المستخدمة لتداول الأرباح مع شرح كيفية استلام الأموال الواردة من الإعلانات على المواقع الإلكترونية – راوتر – جهاز استقبال البث اللاسلكى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع).

وبمواجهة المتهمين، أقرا بأنهما مالكي ومديري المواقع الإلكترونية المشار إليها وارتكابهما لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات نشاطهما غير المشروع.