«الداخلية» في أسبوع: ضبط 417 عنصرا إجراميا و621 قطعة سلاح على مستوى الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 60 متهما، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 69 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (24) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (3869) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط (442) قضية متنوعة.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (417) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – قتل - خطف).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

تم ضبط (621) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش - 63 بندقية آلية – 79 بندقية غير مششخنة - 26 مسدس – 452 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 80 خزينة).

ضبط (1300) قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (9) تشكيلات عصابية ضمت (36) متهما اعترفوا بإرتكاب (38) حادث سرقات متنوعة.

ضبط (134) قضية أحداث.

كشف غموض (87) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (147) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (381247) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(1259) حكم جناية .

(144995) حكم حبس.

(182033) حكم غرامة.

(52960) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (29) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (14869 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫007٫315 مليون جنيه).

ضبط (27) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (557652 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (10903) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1820٫660) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (226) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (402,291 طن - 449053 ألف عبوة غذائية – 84444 قطعة) ، وكذا ضبط (47) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (82,950 طن "أرز – سكر" – 10956 عبوة زيت طعام – 1918881 قطعة – 1918718 رغيف خبز – 160 بطاقة تموينية – 3 ماكينات صرف).

ضبط (4945) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (27,085 طن – 210 قطعة).

ضبط (9) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (72,138 طن).

ضبط (2740) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (469,714 طن – 4000 لتر - 150716 عبوة – 98890 قطعة).

ضبط (236) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (7544 عبوة).

ضبط قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (20 طن).

ضبط (171) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (363,295 طن – 557382 لتر – 740 عبوة - 1970604 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط (4) قضايا فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (3 متهمين) ، (2مركبة).. بمضبوطات بلغت (37 طن و 505 كيلو جرام أقماح).

قضايا التيار الكهربائي

ضبط (79343) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (73,615,666) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

ضبط (1538) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,271,524,347) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,656,807) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة

ضبط (28) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (23,755,337 مليون جنيه) .. أبرزها:-

ضبط عدد (25) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (18,179,337 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات :

ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (2) وقائع سرقة.

ضبط (1143) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

ضبط (307) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (146) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (6) تمثلت فى (هارد ديسك – مايك صوت – سماعة رأس) ، وكذا ضبط (161) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (1551) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1683) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (632) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (167) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (31) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (789) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (991) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم الآتى:-

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (271,786 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (164,235 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,202 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (7,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,78 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (260 جرام).

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (175 جرام)

كمية من مخدر الكبتاجون ، وزنت (750 جرام).

عدد ( 25,504 ألف قرص مؤثر مخدر).

عدد (5152 قرص ترامادول مخدر).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (20٫000٫000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (365) قضية بإجمالى (388) متهم .. بمضبوطات بلغت (24 طن و 362 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (865585) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (269033 مخالفة تجاوز السرعات المقررة).

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (336 سيارة - 53 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (9518) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (42) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (170) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

فحص (173) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مطابقتها جميعاً لشروط لصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4107) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (186) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1307) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1852) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3644) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3676) مخالفة ملصقات.

ضبط عدد (52) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (230) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (565) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (780) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (9) قضايا تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (47) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (372) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.