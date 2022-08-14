الجيزة ترفع 1690 حالة إشغال من الشوارع وتصادر «ونش» بدون تصريح

واصلت أجهزة أحياء ومدن ومراكز الجيزة حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط وإزالة التعديات على الطريق العام، ومتابعه التزام المحال بقرار مجلس الوزراء بمواعيد الغلق.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، قيام أجهزة حي الطالبية بشن حملات لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية، وتحقيق الانضباط بالشارع، بالاشتراك مع شرطه المرافق والإدارة العامة للمرور، لافتا إلى إزالة التعديات ومراجعة الإعلانات ومدى التزام المحال بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملات عن ضبط 60 شيشة ورفع 900 حالة إشغال.

تطبيق قرار الغلق وترشيد الكهرباء

وأشارت المحافظة في البيان إلى تطبيق قرار الغلق وترشيد الكهرباء و«كلبشة» السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى بشوارع ترسا والعريش وعز الدين عمر، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إيداع المضبوطات بمخازن المدينة

وأكدت محافظة الجيزة قيام أجهزة مدينة الحوامدية، بمتابعة كمال عبدالله رئيس المدينة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام بشوارع طراد النيل وخلف العطور والعزبة الشرقية، لافتا إلى مصادرة 302 إشغال، وتم إيداعها بمخازن المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

إزالة التعديات على الطريق العام

وكشفت محافظة الجيزة قيام أجهزة مركز ومدينة أوسيم، برئاسة الدكتورفرج عبدالعاطي، بشن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، ما أسفر عن رفع 328 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهي وكافيهات وباعة جائلين تُحدث إشغالاً بالطريق العام، ورفع كل الإشغالات والتعديات بالطريق العام بنطاق المركز، وإيداع المضبوطات بالمخازن، وجاري تحرير المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سحب ومصادرة ونش بدون تصريح

وأكدت محافظة الجيزة، تكثيف أجهزة حي الهرم تحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس الحي للحملات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، لافتة إلى قيام المتابعة والتفتيش بالقطاع الليلي بالتعاون مع القطاع الشمالي ورخص المحلات وإدارة الإشغالات بالحي برفع 40 كرسيا ومنضدة، وأثناء سير الحمله تم سحب ومصادرة ونش بدون تصريح من شارع كعبيش الطوابق وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.