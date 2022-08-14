تخصيص قطعة أرض للانتفاع بها لمستشفى أبنوب في أسيوط.. مساحتها 374 مترا

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرار الموافقة على استغلال مستشفى أبنوب المركزي لقطعة أرض أملاك دولة مجاورة للمجمع الطبي كمنفعة عامة، لإنشاء غرف الاستقبال العام والعيادات الخاصة بمستشفى أبنوب المركزي، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين دون تقصير وتماشياً مع سياسة الدولة بتطوير الخدمات الطبية والصحية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

قطعة أرض أملاك دولة

وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته الأخيرة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استغلال مستشفى أبنوب المركزي لقطعة أرض أملاك دولة مجاورة للمجمع الطبي بمنطقة المسح من الناحية الغربية أمام عملية المياه بمدينة أبنوب بحوض الجناين نمرة 23 ضمن القطعة 38 مساحتها 374.70 متر للانتفاع بها منفعة عامة، في إنشاء غرف الاستقبال العام والعيادات الخارجية الخاصة بمستشفى أبنوب المركزي، اعتباراً من بداية هدم المستشفى ولمدة 3 سنوات أو حتى إنشاء المستشفى الجديد أيهما أقرب، على أن يكون الاستغلال نظير سداد مقابل انتفاع 5% من قيمة الثمن للمتر.

كما كلف محافظ أسيوط، مركز ومدينة أبنوب، بمراجعة تحديد القيمة الإيجارية للقطعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

توفير الخدمات المختلفة للمواطنين

ولفت إلى العمل على توفير الخدمات المختلفة وتطوير أخرى لتقديمها للمواطنين بالشكل اللائق وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى دعمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات والسعي لتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع العام على المواطنين، خاصة في قطاع الصحة، ما يساهم في تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمحافظة.