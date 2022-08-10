محافظ أسيوط يصدر حركة محليات لرؤساء المراكز والأحياء ونوابهم

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حركة محليات لبعض رؤساء مراكز وأحياء المحافظة ونوابهم، شملت تعيين وتغيير بعض القيادات، بعد العرض على اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

حركة المحليات بأسيوط

أصدر محافظ أسيوط، قرارًا بعد العرض على وزير التنمية المحلية، ولصالح العمل تضمن القرار:

- ندب خالد إبراهيم عويس منصور بدرجة مدير عام، والمعين كرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 493 لسنة 2020 للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- ندب محمد عبد الراضي صديق أحمد، باحث اجتماعي أول (ب) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، والمكلف سكرتير الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفية بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- يحل مصطفى علي محمد باحث قانوني ثاني بالمستوى الثاني (أ) القائم بعمل نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفية بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- ندب محمود ياسين حسن أحمد، أخصائي رعاية عاملين بالمستوى الأول (أ)، بالمجموعة التخصصية للتنمية الإدارية بمركز ومدينة منفلوط (سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط)، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفية بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- تضمنت الحركة ندب أحمد سيد محمد علام باحث قانوني ثالث (ج) بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا لمدة عام أو لحين شغل الوظيفية بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- ندب وائل موسى عبدالعال باحث قانوني أول (ب) بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم لمدة عام أو لحين شغل الوظيفية بالطرق القانونية أيهما أقرب.

- شملت الحركة إنهاء ندب محمد كمال عبدالحكيم فرغلي أخصائي تنمية ريفية بالمستوى الوظيفى الأول (ب) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الزراعة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وندبه للعمل بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

- إنهاء ندب أيمن محمد محروس مهران كبير محاسبين بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط وعودته لمقر عمله بديوان عام محافظة أسيوط بإدارة التفتيش والمتابعة

- إنهاء ندب يسرى كامل أحمد عمران باحث قانوني ثاني بالمستوى الثاني (أ) القائم بعمل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعودته لمقر عمله بديوان عام محافظة أسيوط بإدارة أملاك الدولة.

ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية

قال محافظ أسيوط، إن الحركة شملت تصعيد وندب عددًا من رؤساء المراكز والأحياء لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية، وتصعيد بعض القيادات التي أثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل، وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة.