درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-8-2022 في مصر.. ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم المتوقعة على كل الأنحاء، مع توقعات بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ما يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية في الظل.

حالة الطقس اليوم

ووفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، يتوقع خبراء الأرصاد، أنّ تكون حالة الطقس، شديد الحرارة رطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر الشبورة المائية، خفيفة على الطرف المؤدية من وإلى الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على جنوبي سيناء والبلاد.

درجات الحرارة اليوم

ووفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في كل الأنحاء المختلفة، كالتالي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 32 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 35 - 19

الطور 38- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 25

أسيوط 37- 25

سوهاج 38 - 26

قنا 41 - 27

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 31

إدفو 42 - 30

أبوسمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 40 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 28