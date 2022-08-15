القوات الروسية تقصف مدينة «نيكوبول» الأوكرانية براجمة صواريخ أم 270

قصفت القوات الروسية، براجمة صواريخ أم 270، مدينة نيكوبول بمنطقة «دنيبروبتروفسك» جنوبي أوكرانيا، فيما دعا رئيس الإدارة العسكرية لـ«نيكوبول»، يفهين يفتوشينكو، على «تليجرام»، سكان المحليات الواقعة على الساحل للبقاء في الملاجئ.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، تنفيذ روسيا، 300 ضربة ضد أهداف عسكرية بأوكرانيا منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية»، مشيرة إلى أكثر من 20 ألف ضربة روسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار النائب الأول لوزير الشؤون الداخلية، يفيني ينين، إلى إصابة أصيب أكثر من 22 ألف هدف مدني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الأمم المتحدة: السماح لسفينتين بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا

من جانبه، سمح مركز التنسيق المشترك في «إسطنبول» التركية، لسفينتين تحملان غذاء، بالمرور باتجاه موانئ أوكرانيا، وأشارت منظمة «الأمم المتحدة»، في بيان، إلى تفتيش سفينتين في «بحر مرمرة»، وتم السماح لهم بالاتجاه إلى «تشيرنومورسك».

تفتيش 3 سفن أخرى

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، اتفاق بشأن إلغاء القيود على تصدير المنتجات الروسية وتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية.

وسيتم تفتيش 3 سفن أخرى، اليوم الاثنين، وستتجه إلى «تشيرنومورسك»، إلى جانب سفن أخرى ستتجه إلى موانئ أوكرانية أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

نائب سابق: «كييف» تستعد لإجراء عملية لتفجير محطة «زابوروجيا» النووية

من جانبه، قال النائب السابق في «الرادا» الأوكراني، إيليا كيفا، ، إن وزارة الدفاع الأوكرانية تستعد لإجراء عملية خاصة لتفجير محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، مضيفا على «تليجرام»، إن «كييف» بدأت بالفعل الاستعدادات الإعلامية لهجوم إرهابي في المستقبل.

من جانبه، سيسلم حوض بناء السفن في «بيلا»، للبحرية الروسية بحلول نهاية عام 2022، سفينة الصواريخ الصغيرة «بوريا»، الرابعة في سلسلة مشروع 22800 كاراكورت، فيما يسير بناء 3 سفن أخرى من المشروع وفقًا للجدول الزمني.

وفي سياق آخر، وصلت «كورفيت» التي تحمل اسم «جرومكي»، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، إلى تشينجداو» الصينية، للمشاركة في مسابقة «كأس البحر» الدولية، التي من المقرر انطلاقها اليوم الاثنين، حتى 21 أغسطس الجاري، في البحر الأصفر.

ويمثل الفريق الروسي حوالي 100 بحار، سيتنافسون مع فرق من الصين وفيتنام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.