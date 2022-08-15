«الآثار»: المصري القديم عمره ما ضحى ببنت في عيد وفاء النيل.. «فيديو»

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة السياحة والآثار، إنّ هيرودوت قال إن المصري القديم كان يضحي بفتاة في عيد وفاء النيل، مشددةً على أن هذا الأمر تشويه للحضارة المصرية وليس حقيقيا، ولكن المصري القديم كان يلقي بأشياء أخرى في النيل مثل العرائس الخشبية.

المصريون القدماء اهتموا بفيضان النيل

وأضافت «كمال» خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المصري القديم عمره ما ضحى ببنت في عيد وفاء النيل»، لافتةً إلى أنّ المصريين القدماء اهتموا بفيضان النيل على مرّ العصور حتى الدولة الفاطمية، وفي 13 بؤونة كان المصريون يتابعون مقياس النيل، ثم يتكرر ذلك بعد أسبوعين.

وأوضح مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة السياحة والآثار: «عندما كان يتأخر الفيضان، ذهب المصريون القدماء إلى المعابد لتقديم القرابين، وكانت تلك هي الوسيلة لحدوث فيضان بالنسبة إليهم».

جهود وزارة السياحة والآثار في التوعية

وتابعت: «لدينا صفحة على فيسبوك تخص التواصل المجتمعي مكتب وزارة السياحة والآثار، وهناك صفحات الوعي الأثري على السوشيال أيضا، وأصبح لدينا وعي سياحي وأثري أيضا، إذ أن هيئة تنشيط السياحة تضطلع بمجهود كبير ورحلات توعوية بالتعاون مع قطاع الآثار، ويتم الإعلان عنه عبر صفحات المتاحف وصفحة وزارة الآثار، إذ أنها برامج تعليمية وتوعوية مجانية خرجت عن المألوف والتلقين، وأصبحت المعلومات تقدم في قصة شيقة أشبه باللعبة، ويتم استهداف المراحل العمرية المختلفة، وهناك برامج للأسر وأخرى المتخصصين».