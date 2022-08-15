بعد السماح بالعمرة للقادمين للسعودية.. اعرف أنواع تأشيرات المملكة

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا يسمح بأداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة، والحاصلين على تأشيرات سواء سياحية أو زيارة أو أثناء إقامتهم، تزامنًا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444 هـ، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن أنواع التأشيرات، وكيفية الحصول عليها.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، في التقرير التالي، أنواع التأشيرات السعودية التي يمكن استخراجها، وفق موقع الهيئة السعودية للسياحة في السطور التالية:

أنواع التأشيرات للسعودية

وللراغبين في الحصول على التأشيرة السياحية للمملكة، يمكنهم استخراج 3 أنواع منها، وهي كالآتي:

تأشيرة الوصول، ويتم خلالها استخراج التأشيرة بعد الوصول لمطار والأراضي السعودية.

التأشيرة الإلكترونية، والتي يتم استخراجها عبر موقع الهيئة السعودية للسياحة.

التأشيرة عن طريق السفارة في الأراضي المصرية.

ولكل تأشيرة شروط وخطوات استخراجها، نستعرضها كالآتي:

تأشيرة الوصول

ويمكن استخراج تأشيرة سياحية سارية لمدة 12 شهرا بمجرد الوصول للمطار دون الحاجة إلي تقديم مسبق، في حالة استيفاء الشروط الآتية:

التأشيرة متاحة لبعض الدول، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنجن، بشرط أن تكون سارية وتم استخدامها لمرة واحدة على الأقل.

تحمل ختم دخول واحدة من الدول المصدرة.

التأشيرة الإلكترونية للسعودية

ويمكن للراغبين استخراج تأشيرة الكترونية إذا كنت تحمل الجنسيات الآتية:

كندا والولايات المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية تشيكيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هولندا، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، موناكو، مونتينجرو، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، بروناي، الصين، اليابان، كازاخستان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلندا.

التأشيرة من السفارة

والنوع الثالث والذي يطبق على الغالبية العظمي من المصريين وهي من خلال التقدم بطلب الحصول على تأشيرة وتقديم المستندات الآتية:

إثبات مقر الإقامة

تذكرة عودة

إثبات وظيفة

كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية

خط سير الرحلة

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

وتستغرق إجراءات إصدار التأشيرة في معظم الأحيان بين يوم ويومي عمل، تتحقق جميع شركات الطيران من التأشيرة قبل الصعود على متن الطائرات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.