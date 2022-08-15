قطع المياه في 12 منطقة بالفيوم وبني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه في 12 منطقة واقعة في نطاق محافظتي الفيوم وبني سويف، بسبب كسر مفاجئ في أحد الخطوط، والقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه شرق النيل.

قطع المياه بسبب كسر مفاجئ

وأعلنت شركة مياه الشرب بالفيوم، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عن وجود كسر مفاجئ في خط مياه قطر 600 مم «جي آر بي» بعزبة إسحق بمركز أطسا، والذي تسبب في قطع المياه عن عدة مناطق بأطسا وهي «جرزو - قلمشاة - مطول - بحر أبو لمير - الغابة - الونايسة - أبو جندير - خلف» وتوابعها، ومن مركز يوسف الصديق «النزلة - الحامولي - الريان» وتوابعها، لافتة إلى أنه جاري الإصلاح الآن.

طرق تقديم شكاوى واستفسارات المواطنين

وأشارت شركة مياه الفيوم إلى أنها تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو على الأرقام «0842077137 - 0842077138» أو من أي محمول على أرقام «01208288854 - 012082288834».

مواعيد قطع المياه عن المناطق المتأثرة

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على «فيسبوك»، عن انقطاع المياه عن قرية سنور وتوابعها، اعتبارا من الساعة 8 من مساء غدا الثلاثاء وحتى الساعة 10 صباح الأربعاء، ولمدة 14 ساعة.

تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه شرق النيل

وأشارت شركة مياه بني سويف، إلى أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه سنور بشرق النيل، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما أكدت على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.