تأجيل الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظائف «مياه الدقهلية»

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تأجيل مواعيد الإختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين للإعلان رقم 4 لسنة 2022، لوظيفة محصل بنظام العمولة إلى يوم الأحد 21 أغسطس، لمراكز «مدينة المنصورة- مركزي المنصورة ومحلة دمنة- المطرية- المنزلة».

رابط الاطلاع على نتيجة استيفاء الأوراق

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرابط التالي، للاطلاع على نتيجة استيفاء الأوراق للمتقدمين للمسابقة، وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2022 لوظيفة محصل بنظام العمولة.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة محصل بنظام العمولة

وأعلنت الشركة، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة محصل بنظام العمولة، وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2022 لوظيفة محصل بنظام العمولة وهي كالتالي

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمراكز: «مدينة المنصورة- مركزي المنصورة ومحلة دمنة- المطرية- المنزلة».

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو عام 2022 عن 30 عامًا.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية، أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة، وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش، وألا يكون ضامنًا لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة، مدتها شهر بعد انتهاء الدورة، ويصرف بدل انتقال وفقًا لأحكام العقد.

اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة

حددت «مياه الدقهلية»، الشروط العامة للمتقدمين لوظيفة محصل بنظام العمولة، وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2022 لوظيفة محصل بنظام العمولة وهي كالتالي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.