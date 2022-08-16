كليات علمي علوم 2022.. آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى اليوم

في غضون ساعات قليلة، يغلق باب تسجيل المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي 2022، وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لمجموع كل قسم وشعبة بالمرحلة الأولى، وتتاح كليات علمي علوم 2022 في عدد كبير من الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، كالتالي:

كليات علمي علوم 2022 جامعة القاهرة

- كلية الطب.

- كلية الصيدلة.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

-المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

-المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

كليات علمي علوم جامعة حلوان

-كلية الطب.

-كلية الصيدلة.

- كلية علوم.

كليات علمي علوم 2022 جامعة الإسكندرية

- كلية الطب.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية زراعة سابا باشا.

كليات علمي علوم 2022 جامعة عين شمس

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الطب البيطري.

كليات علمي علوم جامعة مطروح

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية زراعة الفواكه.

كليات علمي علوم جامعة الزقازيق

-كلية الطب.

-طب الأسنان.

كليات علمي علوم 2022 جامعة أسيوط

-كلية الطب.

- كلية الصيدلة.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض بنات.

- المعهد الفني للتمريض.

كليات علمي علوم 2022 جامعة طنطا

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الزراعة.

كليات علمي علوم 2022 جامعة المنصورة

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

كليات علمي علوم 2022 جامعة الزقازيق

- كلية الطب.

- كلية طب فاقوس.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

- فني تمريض فاقوس.

كليات علمي علوم 2022 جامعة حلوان

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

كليات علمي علوم 2022 جامعة المنيا

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الطب البيطري.

- كلية الزراعة.

كليات علمي علوم 2022 جامعة المنوفية

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض.

كليات علمي علوم 2022 جامعة جنوب الوادي

-كلية الطب.

- كلية طب أسنان.

-كلية صيدلة.

-كلية علاج طبيعي.

- كلية طب بيطري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد ليوم إضافيً، وبذلك ينتهي التسجيل بالمرحلة الأولى في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، و ذلك على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.