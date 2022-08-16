دورة تدريبية للعاملين في أسوان للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، بتنظيم دورة تدريبية تأهيلية لتعزيز قدرات العاملين بمركز إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار بناء وتدعيم القدرات المحلية في مجال الاستعداد للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.

الدولة تواجهة الظاهرة

ولفت «عطية» إلى أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجاً للتكاتف الذي تعيشه مصر في الجمهورية الجديدة، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهر جليًا في تنفيذ وزارة الهجرة لمبادرة «مركب النجاة» التى وجه بها الرئيس، وتهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر الهجرة.

بناء قدرات العاملين

ومن جانبه أوضح العميد أحمد عز مدير عام الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالمحافظة بأنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان جار تنظيم برنامج تدريبي لبناء قدرات العاملين بإدارات الأزمات والكوارث بالوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة، وتم التنسيق بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري لاستعراض خطة العمل والاستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك.

التعريف بلجان الحماية

وأشار إلى أنه تم تكليف كل من رشا يحيى مغربي، وعبدالرحمن زايد، وباسم يحيى من الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة لإلقاء المحاضرات التدريبية للمتدربين، وسط مشاركة من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسط والصغيرة والمتناهية الصغر والأمومة والطفولة ومبادرة مشروعك لشرح الحلول البديلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية، فضلاً عن التعريف بدور لجان الحماية وتشكيلها، ودعم ومساعدة المواطنين والمهاجرين في حالات الطوارئ والأزمات وآليات الدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة الإدماج لإعلاء روح الولاء والانتماء للوطن.