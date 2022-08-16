تشييع شابين من عائلة واحدة لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية «بابل وكفر حمام»، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، جثماني شابين من عائلة واحدة، أبناء عمومة، لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة القرية، أثناء الاستحمام، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على الأهالي المشاركين في الجنازة، وانهيار أسر الشابين المتوفين، حيث تم تشييع جثمان الأول فور استخراج تصريح الدفن، بينما تم تشييع ابن عمه بعد عدة ساعات، حيث لفظ أنفاسه أثناء محاوله إنقاذه بمستشفى تلا المركزي.

حزن بين أهالي قرية «بابل» لمصرع شابين غرقاً

وأكد عدد من أهالي قرية بابل وكفرحمام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجنازه كانت مهيبة، وشارك فيها عدد كبير من أهالي القرية، مؤكدين أن الوفاة صادمة للشابين، حيث أنها أبناء عم وأبناء خالة في نفس الوقت، موضحين أن القرية بالكامل حزينة على رحيل الشابين، اللذين لم يتجاوزا 18 سنة من العمر.

جهات التحقيق تصرح بدفن غريقي ترعة بابل

وصرحت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بدفن جثماني الشابين، بعد الانتقال إلى مكان الواقعة، ومناظرة الجثمانين، وسؤال الأهالي عن الواقعة، والاستماع لأقوال أسرة الشابين اللذين نفوا وجود شبهه جنائية، وأيدت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يُدعي «ب. ح. ع.»، وابن عمه «أ. س. ع.»، أثناء الاستحمام في ترعة قرية بابل، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياة الثاني، ولكنه توفى متأثراً بإصابته، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.