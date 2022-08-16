خريطة قطع المياه عن 3 محافظات.. المواعيد والمناطق المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات المنوفية والدقهلية وبني سويف لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات والقيام بأعمال صيانة بمحابس طلمبات العكرة وأعمال إحلال جزئي بخط طرد.

مواعيد قطع المياه عن المناطق المتأثرة اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

إعادة ضخ المياه إلى طبيعتها بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إلى إعادة ضخ المياه إلى طبيعتها لمدينة تلا وقريتي «طوخ دلكه - ميت أبو الكوم» بعد الانتهاء من غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

سبب إيقاف المرفق وانقطاع المياه بالمناطق المتأثرة

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قيامها بأعمال صيانة بمحابس طلمبات العكرة بمرفق مياه منية النصر الأمر الذي يستدعي إيقاف المرفق وانقطاع المياه بالمناطق التالية «برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم - الرياض - النزل - الكردي»، اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة 9 صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهرًا.، وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

المناطق والتوابع المتأثرة بقطع المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه عن «مركز سمسطا وتوابعه قرية بدهل وتوابعها، قرية الشنطور، قرية مازوره مركز سمسطا»، اعتبارًا من الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري وحتى الساعة 5 من صباح يوم الجمعة المقبل أي لمدة 48 ساعة، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه القيام بأعمال إحلال جزئي بخط طرد 600 لمحطة الرفع الرئيسية بمدينة سمسطا.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.