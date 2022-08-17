سهام جبريل: المرأة المصرية «ترمومتر» الوطن وقدوة سيدات المنطقة

قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، إنَّ ملف المرأة من أهم الملفات التي حصلت على دور كبير جدا خلال السنوات الماضية، رغم أن جهود المرأة وكفاحها من أجل وجودها على أرض الواقع وإثبات جدارتها ممتد منذ سنوات طويلة، لكن وجود قيادة سياسية واعية بدور المرأة وأهمية هذا الدور خاصة أنها بمثابة «ترمومتر» الوطن، وأيقونة العمل الوطني في مصر.

مكتسبات عديدة للمرأة المصرية

وأضافت «جبريل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات مثل وجودها كوزيرة أو في البرلمان أو وجودها داخل الإدارات الحكومية في مواقع اتخاذ القرار، ليس فقط على مستوى العاصمة ولكن أيضًا داخل المحافظات.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة أصبح لديها ذراع قوي يساندها، وهي من جانبها أثبتت هذا الرهان بأنها قادرة على أن يكون لديها دور كبير جدا في إدارة عجلة التنمية داخل مجتمعها سواء على المستوى الوطني أو المحلي.

ولفتت إلى أن ملف المرأة في القضاء أحد الملفات الشائكة، وسعى المجلس القومي للمرأة منذ سنوات طويلة ليكون للمرأة مكان في هذا الملف، ولم يكن هناك مساندة قوية من أجل لوصول المرأة لمنصة القضاء، لكن حاليا يوجد 73 قاضيات في مجال مجلس الدولة والنيابة الإدارية، ومنذ أسابيع تولت المرأة كرئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية بكل المحافظات وهذه إضافة جديدة لملف المرأة في القضاء.

المرأة المصرية نموذج وقدوة سيدات المنطقة

وأوضحت أن المرأة في كل الدول العربية، خاصة في ملف القضاء، حاصلة على حقها مقارنة بالمرأة المصرية، بالرغم من أنها رائدة في مجال العمل الوطني داخل مجتمعها، ودائما المرأة المصرية هي النموذج والقدوة لكل سيدات المنطقة.