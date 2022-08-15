قطع المياه في 4 محافظات بالصعيد والدلتا.. اعرف المواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية وأسوان وبني سويف والدقهلية، عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات أو القيام بأعمال إحلال وتجديد الشبكات.

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكه - ميت أبو الكوم، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

مكان وموعد قطع المياه

وأضافت الشركة، أنّه سيتم قطع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عبر فيس بوك، أنّه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة إدفو اليوم لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الليلة الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي الثلاثاء، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للشبكات.

ضعف المياه في 16 منطقة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، عبر صفحتها على فيس بوك، ضعف المياه عن بعض المناطق «مدينة أجا - نوسا الغيط - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شبرا البهو - قرموط البهو - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - جراح - منية سمنود - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - كفر الشراقوة»، اعتبارت من الساعة 7 من صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة، بسبب أعمال غسيل وتطهير وتعقيم للأحواض بمرفق مياه أجا السطحي.

تطهير الخزان الأرضي لمحطة المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر فيس بوك، انقطاع المياه عن قرية سنور وتوابعها اعتبارا من الساعة 8 من مساء غدا الثلاثاء وحتى الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء لمدة 14 ساعة، لافتا إلى أنّ سبب انقطاع المياه، أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سنور بشرق النيل.