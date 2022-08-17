«التعليم العالي» تعلن الانتهاء من التحليل الإحصائي لرغبات الطلاب

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث البحث العلمي، سيعلن خلال ساعات نتائج مرحلة التنسيق الأولى، موضحًا: «انتهينا من التحليل الإحصائي لرغبات الطلاب مرتبطة باحتياجات الكليات المختلفة».

الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لدينا اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيحدد الحدود الدنيا ذات الصلة بالتخصصات العلمية المختلفة، وأصبح لدينا تنوعا كبيرا جدا في عدد الكليات المتاحة والتخصصات الجديدة التي يمكن أن يلتحق بها الطلاب، ولم يعد الأمر ممثلا في عدد محدود من الكليات والتخصصات».

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية قدمت استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية وهو ما أثمر عن هذه البدائل التي تجعل الطلاب مطمئنين لوجود بدائل متعددة يمكنها الالتحاق بها.

إعلان موعد المرحلة الثانية للتنسيق

وأوضح أن إتاحة فرصة كاملة للطلاب فيما يتعلق بتعدد الرغبات بالتشاور مع الأهل، وانتهت أعمال مكتب التنسيق بالأمس، وسيعلن وزير التعليم العالي، اليوم، الحدود الدنيا لكل الشعب سواء، الشعبة الأدبية أو العلوم أو الرياضيات للمرحلة الثانية، وسيحدد اليوم تاريخ بدء هذه المرحلة ومدتنها الزمنية ومجموع الدرجات الذي ستبدأ به هذه المرحلة.