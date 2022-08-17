يستعد طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة بنها والمعاهد العليا بمحافظة القليوبية وفق ضوابط المرحلة والحد الأدنى لشعبة علمي والذي أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم لطلاب الشعبة العلمية بـ246 درجة 60%.

«الوطن» تستعرض الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 بجامعة بنها والمعاهد العليا في محافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها على مدار اليوم.

تنسيق المرحلة الثانية علمي 2022 بجامعة بنها والقليوبية

ويتوافر عدد من الكليات والمعاهد العليا ضمن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 بجامعة بنها ومحافظة القليوبية وفق بيان وزارة التعليم العالي كالتالي:

معهد فني صحي بنها

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها

علوم بنها

تمريض بنها فنون تطبيقية بنها

العالي للخدمة الاجتماعية بنها

آداب انتساب بنها

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنين بنها

تجارة انتساب بنها

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا

زراعة مشتهر بنها

تربية تعليم أساسي ابتدائي بنها

نوعية بنها

حقوق انتساب بنها

تجارة بنها

تربية بنها

عالي حاسبات نظم معلومات إدارية شبرا الخيمة

عالي حاسبات شعبة الإدارة شبرا

فني صناعي بنها

معهد فني صناعي شبرا

كلية تعليم فني صناعي شبرا

خريطة معامل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية علمي بجامعة بنها

وقبل انطلاق تنسيق المرحلة الثانية جهزت جامعة بنها المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة كالتالي:

- معامل كلية الزراعة بمشتهر

- معامل كلية التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها

ووفرت جامعة بنها أجهزة حاسب آلي حديثة بالإضافة إلى مدربين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيا على الرابط الإلكتروني المخصص من هنــــــــــــــــا