البابا تواضروس ينعى ضحايا وكاهن كنيسة أبو سيفين: «ودعناهم في أحضان المسيح»

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على حادث حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة الذي راح ضحيته 41 شخصًا من بينهم أطفال، فضلًا عن إصابة 14 آخرين.

البابا يعزي أسرة الكاهن الراحل

وقال البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبثها المركز الإعلامي للكنيسة عبر «فيسبوك»: «ودعنا منذ أيام أحباء إلى أحضان المسيح، ونحن نؤمن بأن الكنيسة على الأرض مجاهدة ومتألمة لكنها ممتدة إلى الكنيسة في السماء، وهي الكنيسة المنتصرة المتهللة، ونقدم العزاء في نياحة أبونا عبدالمسيح بخيت، ونعزي أسرته وأولاده وزوجته الفاضلة وشعبه ومحبيه».

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: «كان كاهنا محبوبًا حتى آخر نفس في حياته، ونعزي شعب الكنيسة في الكبار والصغار، عالمين أنهم مع المسيح وذاك أفضل جدا».

البابا يشكر من ساهموا في تخفيف الأزمة

وتابع: «نشكر الله على كل الذين ساهموا في احتواء هذه الأزمة، من الأجهزة المعنية والمسؤولين والشعب والجيران، وظهر في هذه الأزمة معدن الشعب المصري الأصيل، ونشكر كل معونة ومساندة قُدمت وقت الأزمة يمكن أن تخفف من وقعها».