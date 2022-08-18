خطوات تقليل الاغتراب 2022.. وفقا للتوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فتح باب تحويل تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية للتنسيق في نفس الوقت، وذلك في غضون 48 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتسجيل طلب تقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب 2022

وبالتزامن مع بداية تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، يبحث طلاب الثانوية العامة عن خطوات تقليل الاغتراب 2022، كي يتمكنوا من تقديم الطلب للتحويل إلى كلية بالمحافظة مقر سكنهم، وفقا للتوزيع الجغرافي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في التحويل لتقليل الاغتراب، زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم تسجيل طلب تحويل لتقليل الاغتراب، من خلال زيارة هذا الرابط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تقليل الاغتراب 2022، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات تقليل الاغتراب 2022

تبدأ خطوات تقليل الاغتراب 2022، بزيارة الطالب موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق هذا الرابط، واختيار «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، ثم الضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

بعد ذلك يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها، سواء من مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا، وإدخال البيانات الخاصة به، مثل رقم الجلوس والرقم السري، ثم إدخال الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.

وبعد ذلك يظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا، يضغط على «قائمة جديدة»، علما بأنه ستمسح الرغبات السابقة، ثم تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختار «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

ثم يتم إدخال التخصص، والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على «تسجيل».