تحقيقات موسعة في مقتل سائق بمصر الجديدة: بدأت بمشادة كلامية

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بنقل جثمان شخص لقي مصرعه على يد زميله، في مصر الجديدة، إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل، بحالته، وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وملابساتها.

تفاصيل الحادث

جاء هذا، خلال التحقيقات الموسعة، التي فتحتها نيابة مصر الجديدة بشأن مقتل سائق سيارة أجرة بعد التعدي عليه بقطعة حديد «كوريك» بمنطقة مصر الجديدة، تسببت في مصرعه، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف حدوثها وموافاة النيابة بالمستجدات.

بلاغ من الأهالي

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان شخص بمنطقة مصر الجديدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين صدق الواقعة، وعثر على جثة سائق، 61 سنة، مصابا بتهشم في الجمجمة.

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «زميله»، جراء خلافات نشبت بينهم بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه مستخدماً قطعة حديدية «كوريك»، الأمر الذي تسبب في وفاته على الفور، وهو ما أكدته رواية شهود العيان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة، وضبط وإحضار المتهم لعرضه على جهات التحقيق، وموافاة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.