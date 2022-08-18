تفاصيل مشروعات «جنة وسكن مصر والفيلات السكنية» بالمنصورة الجديدة «صور»

تعد مدينة المنصورة الجديدة، واحدة من المدن التي توليها الدولة -ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية- اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية، والتجارية، والخدمية، والصناعية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروعات «جنة، سكن مصر، الفيلات السكنية» بمدينة المنصورة الجديدة، وفقا للصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

تفاصيل مشروعات «جنة - سكن مصر - الفيلات السكنية» بالمنصورة الجديدة

1- مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

- مساحة الوحدة السكنية بمشروع جنة، داخل مدينة المنصورة الجديدة، تتراوح بين 100 م2 – 130 م2 – 140 م2 – 150 م2.

- تتكون العمارة السكنية بمشروع جنة، داخل مدينة المنصورة الجديدة، من 6 طوابق، وبها أسانسير.

- يضم الطابق الواحد 4 وحدات.

- المشروع يقع داخل كمبوند.

- تضم المرحلة الأولى 468 عمارة بإجمالي 11232 وحدة.

- تضم المرحلة الثانية 224 عمارة بإجمالي 5376 وحدة.

2- مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

- تتراوح مساحة الوحدة بين 106 م2 و118 م2.

- تتكون العمارة من 6 طوابق، وبها أسانسير.

- يضم الدور 4 وحدات وبها أسانسير.

- تضم المرحلة الأولى 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدة.

- تضم المرحلة الثانية 44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة.

3- مشروع الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة

- مساحة الوحدة تتراوح ما بين 94 م2 و100 م2.

- تتكون العمارة من 6 طوابق، ولا يوجد أسانسير.

- يضم الدور 4 وحدات.

- يبلغ عدد العمارات 58 بإجمالي 1392 وحدة.

4- الفيلات بالمنصورة الجديدة «مشروع زاهية المنصورة»

- عدد الفيلات: 1149 بها 2103 وحدة، وبيانها كالتالي:

1- الفيلات المنفصلة (Single) 499، بها 499 وحدة.

2- الفيلات شبة متصلة (Twin) 498، بها 996 وحدة.

3- الفيلات المتصلة (Twon) 159، بها 608 وحدات.