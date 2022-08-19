«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم وتستمر أسبوعا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بداية من اليوم وسيستمر على مدار الأسبوع المقبل، ومتوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية، ونتيجة ارتفاع نسب الرطوبة الكبير على مدار اليوم، سنشعر بأنها 38 أو 39 درجة مئوية.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة إكسترا نيوز، من تقديم باسم طبانة، أن الأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، عدا السواحل الشمالية، تكون الأجواء عليها حارة رطبة في فترات النهار، لافتةً إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين، وبالتالي فيها فرص سقوط أمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل، سنشعر بنسب الرطوبة أعلى وارتفاع درجات الحرارة، والأجواء المائلة للحرارة، وأهم الظواهر الجوية تكون شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة».

انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الشبورة

وأشارت، إلى أن الشبورة تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، وبالتالي يجب الحذر من تكون الشبورة المائية، حيث يكون موعد تكونها في الساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس وتبدأ مع شروق الشمس في الاختفاء، لافتةً إلى أنها شبورة مائية خفيفة ولن تؤدي إلى إغلاق الطرق ولكن تؤدي إلى انخفاض.