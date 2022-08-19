مد العمل بالسجل التجاري المميز في بنها بداية سبتمبر المقبل

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية عن فتح فترة مسائية لأعمال الغرفة والسجل التجاري، وذلك من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء، تبدأ في شهر سبتمبر المقبل للتسهيل على المستثمرين وطالبي الخدمة من السجل التجاري.

التخفيف والتيسير على التجار في القليوبية

تنطلق الخدمة بنظام الحجز العادي والحجز الفوري ابتداء من أول سبتمبر المقبل، ويهدف ذلك للتخفيف والتيسير على السادة التجار والمستثمرين ورجال الأعمال ووكلائهم وتوفير خدمة مميزة وسريعة من الغرفة التجارية بالقليوبية.

آليات العمل بالغرفة التجارية في القليوبية

ويُعد السجل التجاري أهم آليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة ويتم تسجيل نشاط كل تاجر وما يحدث من تغيرات على نشاطه، والغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم، سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه من الغرف التجارية المتواجدة في المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.

كما يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالي يمكّن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أي منتج إضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكّنها من رسم ووضع المعالم الاقتصادية وتحديد آليات تطوير وزيادة الإنتاج في كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية.