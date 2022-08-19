«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة في تطوير جزيرة الوراق.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا عن جهود الدولة في تطوير جزيرة الوراق، مسلطة الضوء على النمو العشوائي والزحف العمراني الذي طال الجزيرة والتي تلتهم 23 فدانا من الأراضي الزراعية بها سنويا، وذلك قبل تطويرها.

أزمات جزيرة الوراق عبر السنوات الماضية

واستعرض التقرير التليفزيوني المشكلات الكبيرة التي تعاني منها جزيرة الوراق على مدار السنوات الماضية مثل البناء العشوائي الذي أصبح سائدا، والسكن غير الصالح أو غير الآدمي، وهو ما عكس صورة مشوهة على نهر النيل.

كما عرض التقرير خطوات الدولة لتطوير المنطقة بالكامل، والتي تجعل من جزيرة الوراق رئة ومتنفسا لكل المصريين، خاصة أن مساحتها 1295.5 فدان بما فيها مساحة أراضي النحر، وبها 5956 منزلا مبنيا بالطوب الأحمر على مساحة 190 فدانا.

ولفت التقرير إلى أن المساحة التي بحيازة هيئة المجتمعات العمرانية 888.65 فدان، بنسبة 71%، والدولة ستبني 94 برجا بها 4092 وحدة سكنية.