السيطرة على عطل كهربائي مفاجئ في مستشفى الإيمان بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في بيان، إنه جرى السيطرة على عطل بأحد المحولات الكهربائية بمستشفى الإيمان العام بحي غرب، إذ جرى الدفع بعدد 3 محولات ديزل كهربائية للمستشفى الذي يعمل بكامل قوته دون أي تأثير على سير العمل بأقسامه ووحداته المختلفة.

إخطار غرفة عمليات محافظة أسيوط بالواقعة

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بحدوث عطل مفاجئ بأحد المحولات الكهربائية بمستشفى الإيمان العام وتشغيل وحدات الديزل البديلة دون أي تأثير على سير العمل بالمستشفى.

متابعة عمليات الإصلاح

وعلى الفور كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد علاء عبد الجابر والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالتوجه إلى المستشفى ومتابعة عمليات الإصلاح حيث تم الاستعانة بعدد 3 ديزل كهربائي من الحملة الميكانيكية بحي غرب وشرق ومركز أسيوط داخل المستشفى كإجراء احترازي ولحين إتمام أعمال إصلاح المحول.

وتفقد السكرتير المساعد يرافقه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ورئيس حي غرب والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان الجديدة سير العمل بأقسام المستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى ومتابعة أعمال الإصلاح بالمحول وطمأنة جميع العاملين والمرضى بالمستشفى.