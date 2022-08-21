«مياه أسيوط»: توصيل 4500 وصلة للأسر الأكثر احتياجا بالقرى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، دورها المجتمعي الفعال في مجال توصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ لوصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

مساهمة شركة مياه الشرب في تكلفة توصيل المياه

وأشار اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى مساهمة شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد في تكلفة توصيل المياه لـ الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع المجتمع المدني تحت رعاية الشركة القابضة للمياه.

وأوضح «درة»، أنه طبقا لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة و30 جمعية ومؤسسة أهلية، تمكنت إدارة المشاركة المجتمعية والتوعية، من توصيل 4500 وصلة مياه للمنازل.

إجراء مسح ميداني لمناطق الأسر الأكثر احتياجًا

وأكد على الدور الفعال الذي يقوم به فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، في عملية إجراء الأبحاث والمسح الميداني للمناطق والأسر المستهدفة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية؛ لإدخال بيانات الأسر ضمانًا لمصداقية ومطابقة المواصفات الواقعية للأسر المستهدفة حتى يصل الدعم لمستحقيه، تدعيما للخدمات المقدمة للمجتمع الأسيوطي الذي يعود مردوده الإيجابي على الجميع.