«مياه الشرقية» تكشف أماكن السيارات المتنقلة.. تقدم 5 خدمات منها «سداد الفواتير»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أماكن وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الحالي، في القرى والمراكز التابعة لها ضمن حملة «خدماتنا لحد عندك»، حيث تجوب السيارات جميع مراكز المحافظة، تسهيلا على كبار السن ومن يصعب عليهم التوجه إلى الفروع.

سيارات متنقلة مزودة بأحدث الأنظمة التكنولوجية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، في منشور عبر حسابها على فيس بوك، أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة، كلها مزودة بأحدث الوسائل والأنظمة التكنولوجية، التي تتيح للعميل الاستفاده من الخدمات، والتي تتمثل في «التعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير».

مواعيد تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقله خلال الاسبوع الجاري

وترصد السطور التالية، أماكن سيارات خدمه العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الحالي في المراكز والقرى، كما يلي:

قطاع المركز

- قرية بهنباي: أيام الأحد والإثنين والأربعاء.

- قرية كفر يوسف سلامة: يوم الثلاثاء.

- قرية المسلمية: يوم الخميس.

قطاع ديرب نجم

- قرية صفط زريق: يومي الأحد والخميس.

- قرية كفر الجنيدي: يوم الأثنين.

- قرية الديسة: يومي الثلاثاء والأربعاء.

قطاع الحسينيه

- بحر البقر: أيام الأسبوع.