«القومي للمرأة» ينعى محمد عمر: «فقدنا أحد فرسان الصحافة»

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وفروعه بالمحافظات ولجانه، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمد عمر، شقيق السفيرة منى عمر، عضو المجلس، الذي وافته المنية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر كاتباً صحفياً كبيراً، وفارساً من فرسان الصحافة.

القومي للمرأة يعزي أسرة محمد عمر

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.