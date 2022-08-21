بدء تشغيل أول حفار صرف على «كاتينة» وافتتاح غرفة عمليات مياه قنا

شهد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، بدء تشغيل أول حفار على «كاتينة»، يدخل الخدمة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بغرض تصليح الأعطال والكسور الكبيرة، وتطهير أحواض الحمئة بمحطة المعالجة، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه، كما افتتح إعادة تأهيل غرفة عمليات الشركة والخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والإستفسارات من المواطنين بتكلفة 1,5 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ قنا المعمل المركزي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمراجعة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية، للتأكد من مطابقتها للقوانين وشهادة الأيزو الدولية، ورافقه خلال الجولة، كل من المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتورة أسماء احمد حسين، مدير الإدارة العامة للبيئة، وأحمد عدلي، مدير غرفه العمليات والخط الساخن، والدكتورة حنان عبدالباقي، رئيس قطاع الجودة، والدكتورة أماني أحمد، مدير عام المعمل المركزي، وأسامة نبيل، رئيس القطاع المالي، وجمال حلمي، مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندس علاء بكري، رئيس قطاع التخطيط بالشركة.

تشغيل الحفار الأول من نوعه في شركة مياه قنا

وقال محافظ قنا إن الحفار الجديد يُعد الأول من نوعه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والذي يعمل بوزن تشغيل 30 طناً، وعمق حفر 10 أمتار، لتصليح الأعطال والكسور الكبيرة، وكذلك أعمال تطهير أحواض محطة المعالجة، فضلاً عن المشاركه في إعادة تخطيط الغابة الشجرية، الواقعة على مساحة 150 فداناً، والتابعة للإدارة المركزية للتشجير، لاستيعاب كافة كميات المياه القادمة من محطات الصرف الصحي، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، موجهاً العاملين بالشركة بضرورة الاستعداد الدائم لأي طارئ، مع التأكد من مدى جاهزية واستعداد المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات.

إعادة تأهيل غرفة العمليات والخط الساخن

كما افتتح «الداودي» إعادة تأهيل غرفة العمليات والخط الساخن 125 بالشركة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، والتي تم تزويدها ببرنامج يتيح التعددية في استقبال المكالمات، وسرعة الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، والتي تشمل شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه، أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحي، أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الحرص على رضا المواطن، ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل معها بالتنسيق مع كافة فروع المحافظة، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى، وتلبية احتياجات المواطنين، كما قام محافظ قنا بإجراء اتصال بالخط الساخن 125، وذلك للاطمئنان على سرعة استجابة موظفي غرفة عمليات الشركة في تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

المعمل المركزي لشركة مياه قنا

وفي نهاية الجولة، قام محافظ قنا بتفقد سير العمل بالمعمل المركزي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعامل، والتي تقوم بمتابعة وتحليل عينات المياه من المحطات المختلفة، للتأكد من مطابقتها للقوانين وللكود المصري، وشهادة الأيزو الدولية، وكذلك للتاكد من مواكبتها التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً أن المعمل تم إنشاؤه عام 2007 لمراقبة جودة المياه بقنا، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المصرية والدولية، وتم تصميمه على أحدث النظم الفنية، مع مراعاة وسائل الأمان والسلامة المهنية، ويضم بداخله 4 معامل فرعية، وتم اعتماده للمرة الأولى للأيزو عام 2011، من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وتم تجديد الاعتماد 4 مرات، آخرها عام 2022.

مياه قنا تقدم درع الشركة للمحافظ

ومن جانبه، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتقديم درع الشركة لمحافظ قنا، وذلك تقديراً لدعمه الكامل وتقديمه التسهيلات اللازمة للنهوض بالشركة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وكذلك تطوير البنية التحتية، وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى أن الشركة توفر خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بقنا عبر التواصل، على الرقم 125 من أي تليفون أرضي، أو 01275118225، و01275117991 من التليفون المحمول، للإبلاغ عن أي أعطال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.