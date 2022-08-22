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«كيرلس» مؤسس كورال «نغم»: الأصوات الجميلة بالكنيسة دفعتني لتكوين الفريق

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هاجر عمر
05:06 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
كورال نغم

كورال نغم

قال كيرلس رزق مؤسس كورال «نغم»، أن الفضل يرجع إلى مدرسته التي كان يدرس بها وبدأ فيها اكتشاف موهبة صوته وانضم حينها إلى الفرقة الموسيقية الخاصة بالمدرسة، مضيفًا أن حبه لغناء الابتهالات الدينية نشأ من انضمامه لفرقة كورال المدرسة.

اختار المواهب من عمر 12 عاما حتى 36 عاما

وأضاف «رزق» في حوار ضمن تقرير مذاع في برنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه التحق بالغناء بالكنيسة كمغنٍ فقط، إلا أنه استوقفه جمال الأصوات والمواهب التي تغني بالكنيسة، وهو ما دفعه للتفكير لتكوين فرقة من هذه الأصوات الرائعة، لافتًا إلى أنه اختار المواهب من عمر 12 عامًا وحتى عمر 36 عامًا لتكوين فرقة «نغم».

القس «يوسابيوس»: الكنيسة تعمل على إكتشاف المواهب

وأوضح القس «يوسابيوس» ضمن التقرير، أن الكنيسة حريصة على تقديم عدة جوانب أهمها التسبيح، لافتًا إلى دور الكنيسة في اكتشاف المواهب المحبة للتسبيح، ويتم التنسيق لانضمامها للفريق.

إحدى المشاركات: كيرلس أعاد لنا الأمل في الغناء رغم العمر الكبير

وقالت إحدى المشاركات في الفريق ضمن التقرير، إن «كيرلس» أعاد لهم الفرصة في المشاركة، حيث اعتقدت في انتهاء فرصة انضمامها لمثل هذه الفرق بسبب العمر وكونها متزوجة ولديها أطفال، مشيدة بدوره في ضم كافة المواهب التي لديها موهبة الغناء للفريق.

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