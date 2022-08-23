تفاصيل اختطاف شخص لإجباره على توقيع إيصالات أمانة.. العقوبة قد تصل للحبس 15 عاما

بعد نشوب خلافات مالية قرروا أن ينسوا العشرة والعيش والملح التي جمعهم، وقرروا أن يصنعوا له مكيدة لينتقموا منه، وبعد أن اتفق 3 أشخاص على الانتقام من صديقهم بعد اشتعال الخلافات بينهم بسبب المال، استدرجوه من خلال كمين أعدوه له سابقًا وأصحبوه داخل سيارة واحتجزوه داخل أحد المساكن التي يمتلكونها، واجبروه تحت التهديد على توقيع إيصالات أمانة.

الخطف بدافع طلب فدية

وفي مشهد سينمائي قام أحد المتهمين بالتواصل مع زوجة المجني عليه، وبأسلوب بارد أخبرها برغبتهم في طلب منها فدية ليطلقوا صراح زوجها سالمًا، بعد خطفهم له طلبوا منها مبلغ ماليًا ليعود للمنزل، وبعد انتهاء الاتصال فزعت الزوجة المسكينة التي تلقت خبر خطف زوجها، وفكرت كيف ستنقذه؟

الزوجة حررت بلاغا

وخلال دقائق قليلة تفصل بين منزلها وقسم الشرطة بالمنيا، وذهبت وحررت بلاغ غياب زوجها المختطف عن المنزل، وأخبرتهم باتصال أحد الأشخاص بها واعترافه بأنهم عدة أشخاص خطفوا زوجها ورغبتهم في مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

تحرير المختطف

وفي ضربة أمنية صارمة تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا، بعد جمع المعلومات الكافية وإجراء التحريات، ونجحوا في التوصل لمن هم وراء ارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بمركز كوم حمادة وحرروا المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه قام بخطف المجني عليه بسبب خلافات مالية نشبت بينهم سابقًا، وقرروا الانتقام منه، فقاموا باصطحابه بسيارة لمنزلهم واحتجزوه بالإكراه، فضلًا عن إجباره على توقيع إيصالات أمانة، واستولوا على هاتفين وحقيبة تحتوي على بعض الأوراق.

العرض على النيابة

وبعد الاعتراف أرشدوا بنفسهم عن المسروقات التي استولوا عليها وعن السيارة التي استخدموها لارتكاب الجريمة، وتم على الفور أتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحويلهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة لا تقل عن الحبس 15 عاما

وقال المحامي أشرف ناجي، إن العقوبة التي تنظر المتهمين هي عقوبة الخطف والتهديد والابتزاز، وهي داخل القانون المصري للعقوبات طبعًا للمادتين 268 و290 قانون الخطف تكون العقوبة مدة السجن 10 سنين، وفي حالتهم للإجبار على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تكون العقوبة أشد ولا تقل عن 15 سنة، مشيرًا إلى أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم من بينها السرقة بالإكراه، وعقوبتها لا تقل عن الـ 7 سنوات.