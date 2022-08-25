منها «هيونداي فيرنا ونيسان صني».. سيارات مستعملة بأقل من 115 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:05 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
سوق السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة، استقرار فى الأسعار، وركود فى حالة البيع والشراء، بسبب أزمة التضخم العالمية، وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة شهد تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بين ارتفاع وانخفاض، نظرا لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة والمستعملة، شهد ارتفاعا في سعر السيارات تجاوز 40% من قيمتها، بسبب ارتفاع خامات تصنيع السيارات والشحن والنقل.
وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى رفع أسعار السيارات، وتخفيض عمليات الإنتاج في المصانع.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أسعار عدد السيارات في السوق المحلية.
أسعار السيارات المستعملة
بي واي دي F3 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114.000 جنيه.
بيجو 406 2002
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.
نيسان صني 2004
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.
كيا بيكانتو 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.
بروتون جين 2 2009
متوسط سعر للسيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.
هيونداي فيرنا 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 87.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 114.000 جنيه.
بريليانس FSV 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 111.000 جنيه.