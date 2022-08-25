منها «هيونداي فيرنا ونيسان صني».. سيارات مستعملة بأقل من 115 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة، استقرار فى الأسعار، وركود فى حالة البيع والشراء، بسبب أزمة التضخم العالمية، وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة شهد تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بين ارتفاع وانخفاض، نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة والمستعملة، شهد ارتفاعا في سعر السيارات تجاوز 40% من قيمتها، بسبب ارتفاع خامات تصنيع السيارات والشحن والنقل.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى رفع أسعار السيارات، وتخفيض عمليات الإنتاج في المصانع.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أسعار عدد السيارات في السوق المحلية.

أسعار السيارات المستعملة

بي واي دي F3 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 114.000 جنيه.

بيجو 406 2002

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.

نيسان صني 2004

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 100.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.

كيا بيكانتو 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.

بروتون جين 2 2009

متوسط سعر للسيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 95.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 105.000 جنيه.

هيونداي فيرنا 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 87.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المصري: 114.000 جنيه.

بريليانس FSV 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 101.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 90.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 111.000 جنيه.