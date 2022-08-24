«القومية للفنون الشعبية» تحيي الليلة الثانية من «صيف الإنتاج الثقافي»

تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية، الليلة الثانية من ليالي برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي»، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بعد قليل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ووافقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن يقدم القطاع برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» مجانا للجمهور، في الفترة من 23 حتى 30 أغسطس الجاري، وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.

برنامج صيف الإنتاج الثقافي

ويشارك فى البرنامج ثلاث فرق فنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، يأتي في مقدمتهم الفرقة القومية للفنون الشعبية، برئاسة المخرج هاني النابلسي، وتقدم خلال حفل اليوم، باقة من أروع استعراضاتها الفنية.

كما تقدم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت، برئاسة الفنان ماهر عبيد، أشهر الأغانى الحديثة يوم 29 أغسطس، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت، برئاسة الفنانة إيناس عبد العزيز، مجموعة متنوعة من أشهر استعراضاتها يوم 30 أغسطس.

ويشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، بفرقة المركز الموسيقية التى تقدم مجموعة من الأغانى الشهيرة لكبار نجوم الطرب فى مصر، يوم 25 أغسطس.

وتتغنى المطربة أميرة رضا، بأجمل أغانيها إلى جانب مجموعة أخرى من أغانى كبار المطربين، وذلك يوم 26 أغسطس.

وتقدم فرقة ثنائي العود «دينا عبدالحميد وغسان اليوسف»، حفلتها يوم 27 أغسطس، وهما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية «إصبع ووتر».

وتشارك المطربة رباب ناجى، بأجمل أغانيها إلى جانب أشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر، يوم 28 أغسطس.

وتختتم الفنانة فاطمة محمد على، حفل يوم 29 أغسطس، عقب تقديم فرقة أنغام الشباب فقراتها، إذ تشدو الفنانة فاطمة محمد على، بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل.