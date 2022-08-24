بالأسماء.. إصابة 9 سيدات في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف الفيوم

أصيبت 9 سيدات بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابات في الحادث

وتبين أن المصابات في الحادث هن: حسنية المصري، 45 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، تقيم قرية البحاروة بالفشن، بدون عمل، ونجاه رجب عبد الله، 45 سنة، تقيم قرية البحاروة الفشن، مصابة سحجات وكدمات، بدون عمل، وفايزة عبد الله عامر، 63 سنة، البحاروة الفشن، مصابة سحجات وكدمات، وسعدية عبد الحميد أمين، 55 سنة، تقيم شنرا الفشن، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، وسعدية ذكى محمد، 62 سنة، تقيم تقيم شنرا الفشن، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وصباح محمد محمد سيف، 50 سنة، تقيم ط الفشن، مصابة سحجات وكدمات، وروحية عبد الحميد امين، 57 سنة، الفشن، ربة منزل، كدمات وسحجات، وميرفت سعودى محمد، 38 سنة، ربة منزل، اشتباه كسر بالترقوة، وعز محمد رضوان 57 سنة الفشن، ربة منزل، مصابة سحجات وكدمات.