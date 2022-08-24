عاجل.. إصابة 14 في انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أُصيب 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «كفر الشيخ - دسوق»، بنطاق محافظة كفر الشيخ، حيث كانت السيارة في طريقها إلى مدينة فوه، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانت متجهة إلى مدينة فوه، على طريق «كفر الشيخ - دسوق»، ليُنتج عن ذلك إصابة 14 شخص بإصابات مختلفة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الطوارئ داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في ذلك الحادث، والتعامل طبياً معهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفى.