نتيجة تنسيق كلية تربية الزقازيق 2022 - 2023.. الحد الأدنى والأقسام

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي، والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، ومن بينها نتيجة تنسيق كلية تربية الزقازيق 2022 - 2023.

تنسيق كلية التربية بجامعة الزقازيق لعام 2022

ووفقا لنتيجة التنسيق التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية التربية التربية بجامعة الزقازيق للشعبة الأدبية، جاءت بمجموع 312 درجة.

أقسام كلية التربية بجامعة الزقازيق

1 ـ قسم علم النفس التربوى.

2 ـ قسم المناهج وطرق التدريس.

3 ـ قسم أصول التربية.

4 ـ قسم التربية المقارنة.

5 ـ قسم الصحة النفسية.

6-التاريخ والمواد الاجتماعية.

أهداف الكلية

وبحسب بيان لجامعة الزقازيق، تهدف كلية التربية إلى إعداد حملة الثانوية العامة، وما في مستواها وخريجي المعاهد والكليات الجامعية المختلفة لمهنة التعليم، ورفع المستوى المهنى والعلمى للعاملين في ميدان التربية والتعليمو اعداد المتخصصين في مختلف المجالات التربوية.

كما تهدف إلى إجراء البحوث والدراسات في مجالات التخصص المختلفة بالكلية.و الإسهام في تطوير الفكر التربوى بنشر الاتجاهات التربوية الحديثة واحياء ونشر الاتجاهات التربوية والخلقية. تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والثقافية المصرية والعربية والدولية والتعاون معها في معالجة القضايا التربوية والمشاركة، بالإضافة إلى حل المشكلات التربوية والتعليمية في البيئة المحلية وفي المجتمع بوجه عام وكذلك تطوير العمل التربوى فيهما.