نتيجة تنسيق كلية آداب المنصورة 2022-2023‏ ‏علمي وأدبي.. تضم 10 أقسام

ظهرت نتيجة تنسيق كلية آداب المنصورة 2022-2023‏ اليوم، التي أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم ‏العالي والبحث العلمي،‏ ضمن نتيجة تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على ‏الثانوية ‏العامة بالجامعات المصرية، ‏للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022، حيث يمكن لطلاب جميع شعب الثانوية العامة «علمي علوم- علمي رياضة- أدبي»، ‏الالتحاق بكلية الآداب جامعة المنصورة وفق تنسيق كل شعبة.‏

نتيجة تنسيق كلية آداب المنصورة 2022-2023‏ ‏

جاءت نتيجة تنسيق كلية آداب المنصورة 2022-2023‏ ‏لشعبة الأدبي بمجموع درجات 284 درجة، أما شعبة العلمي «علوم – رياضة»، بمجموع درجات 271 درجة، ويمكن لطلاب الكلية الاختيار بين أقسامها المتنوعة حيث يوجد بها 10 أقسام علمية، بالإضافة إلى 5 برامج بنظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطي الطالب فرصة كبيرة لاختيار القسم الذي يرغب في التخصص به.

أقسام وبرامج كلية الآداب جامعة المنصورة

وتتنوع أقسام كلية الآداب جامعة المنصورة، حيث يوجد بها 10 أقسام، وهي: «اللغة العربية، علم النفس، الفلسفة، الآثار الإسلامية، الآثار المصرية القديمة، الوثائق والمكتبات والمعلومات، الجغرافيا، اللغة الإنجليزية، اللغات الشرقية، الدراسات اليونانية واللاتينية، الإعلام».

5 برامج نوعية بكلية الآداب جامعة المنصورة

فتحت كلية الآداب جامعة المنصورة خلال السنوات الأخيرة، 5 برامج نوعية بنظام الساعات المعتمدة، وهي: «اللغة الفرنسية التخصصية، المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‏، برنامج اللغة الإيطالية وآدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة»، وفقًا للموقع الرسمي للجامعة.