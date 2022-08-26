رفع 1995 طن مخلفات في 14 مركزا ومدينة بمحافظة كفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة ومتابعة أعمال النظافة وحملات صيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقال المحافظ، في بيان له، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها 1995 طنا في 14 مركزاً ومدينة، منهم في كفر الشيخ 384 طنا، وبرج البرلس 49 طنا، وسيدي سالم 156 طنا، وسيدي غازي 42 طنا، وبلطيم 118 طنا، والرياض 112 طنا، والحامول 157 طنا، ومصيف بلطيم 38 طنا، وقلين 127 طنا، وبيلا 183 طنا، ودسوق 255 طنا، وفوة 197 طنا، ومطوبس 165 طنا، ومسير 26 طنا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تحرير محاضر للمخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.