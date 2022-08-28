تفاصيل مصرع طفل سقطت عليه سيارة أثناء تصليحها بدسوق.. شهيد لقمة العيش

حالة من الحُزن خيَّمت على أبناء مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة طفل يُدعى عبد الرحمن محمد شهاب، 8 أعوام، طالب في الصفوف الأولى الابتدائية، بعد أن لقي مصرعه عقب سقوط سيارة عليه أثناء تصليحها، ما تسبب في صدمة لدى أسرته وأهالي المدينة بصفة عامة.

أهالي دسوق يودعون الطفل

وودع أبناء مركز دسوق الطفل في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الطفل المتوفى من الطيبة وحُسن الخلق والهدوء، خاصةً أنه توفى أثناء عمله، ووصفوه بـ«شهيد العمل».

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صور الطفل

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «عبد الرحمن»، الذي توفي أثناء عمله، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله ذخراً لوالديه وشفيعاً مجاباً.

كما تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة مؤثرة للطفل وهو يبكي وملابسه متسخة من العمل، وعلقت عليها: «امسح دموعك يا صغيري، فهناك رب أرادك أن تكون بجواره لترتاح من شقاء الدنيا، الله يرحمك يا عبد الرحمن. صورة أخري لشهيد لقمة العيش يبكي من الهم وحزنه من هذه الدنيا وصعوبة التعامل فيها.. ربنا يصبر أهلك يا حبيبي».

توفى أثناء عمله

«الطفل الشهيد عبد الرحمن شهاب توفى وهو شغال في أمان الله مع والده في مجال تصليح كاوتش السيارات، كان بيرفع الكوريك تحت سيارة ميكروباص والسيارة وقعت عليه ومات في الحال»، بهذه الكلمات حكي محمود علي، أحد أقارب الطفل المتوفى تفاصيل الحادث، لـ«الوطن».

وتابع، «أول ما الحادثة الأليمة دي حصلت جرينا فوراً بيه علي مستشفي دسوق العام عشان نحاول ننقذه، لكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى نفذت وعبد الرحمن توفى، وزعلنا كلنا عليه، ومحدش مصدق لحد دلوقتي إللي حصل».

ويضيف «علي»، «عبد الرحمن كان طفلا مكافحا وطيبا جداً، وكان بيشتغل عشان يساعد والده، والناس كلها بتحبه رغم صغر سنه، وكان ابن موت فعلاً، الكل زعلان عليه أوي، ويعتبر شهيد العمل لأنه مات وهو بيشتغل، وياريت الناس كلها تدعي له بالرحمة، لأنه يستاهل كل دعوة حلوة بجد».

تفاصيل الواقعة

وكان طفل لقي مصرعه، بسبب سقوط سيارة عليه أثناء تصليحها، بمركز دسوق، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، يفيد بمصرع عبد الرحمن محمد شهاب، 8 سنوات، إثر سقوط سيارة عليه أثناء تصليحها، بمركز دسوق، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام، وحُرر بذلك محضر بقسم شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق التي صرحت بدفن الطفل بمعرفة أهله عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.