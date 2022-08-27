مصرع طفل صعقا بالكهرباء من مبرد هواء في الأقصر

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، من مبرد هواء في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا لفحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ورود بلاغ بمصرع طفل

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الاقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع الطفل «عمر. ع. أ» يبلغ من العمر 6 سنوات، صعقا بالكهرباء من مبرد هواء بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا.

نقل الطفل إلى مشرحة مستشفى إسنا

وانتقلت سيارة الإسعاف لمنزل الأسرة وجرى نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى إسنا لفحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت إسنا قبل أمس واقعة شاب قتل عمه بسبب خلافات عائلية، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمقتل «عبد الله .ع.ا»، 60 سنة، على يد ابن شقيقه والذي يعد أيضا خطيب ابنته «م.ع.» 25 سنة، وذلك علي إثر وقوع مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.