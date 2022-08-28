صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مستفيد بدء من الخميس

تستعد البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي على مستوى الجمهورية، وكذلك منافذ شركة فوري، لصرف معاشات شهر سبتمبر 2022، بدء من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، وذلك لأكثر من 10 ملايين و660 ألفا و50 مواطنا.

آخر موعد لتحويل بطاقة الصرف

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أن آخر موعد أمام أصحاب المعاشات لتحويل بطاقة الصرف الزرقاء «البلاستكية» القديمة، سيكون نهاية الشهر الجاري، الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري، تزامنا مع صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، لافتا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتسهيل على أصحاب المعاشات ومستحقيه من خلال إتاحة طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش غير القادر على الحركة، حيث يمكن لأي فرد من ذويه أن يتقدم بطلب إلى مكتب التأمينات لطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش حتى يتم تغيير بطاقة الصرف، مشيرة إلى أنه على الفور يتوجه موظف هيئة التأمينات إلى محل سكن صاحب المعاش، ويقوم بتسليمه كارت ميزة بدون دفع أي رسوم.

وتابع، أن عملية تغيير بطاقة صرف المعاشات لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، مشيرا إلى أنه تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات، وكذلك المستحقين للمعاش، لتغيير بطاقات صرف المعاشات القديمة التي ستنتهي صلاحيتها إلى بطاقات ميزة بالمجان دون دفع أي رسوم.

خطوات تغيير بطاقة صرف المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أنه قبل صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، هناك أكثر من طريقة لتغيير بطاقة صرف المعاشات من بينها ما يلي:

- يمكن لصاحب المعاش أو مستحقيه تحويل معاشه على أي حساب جار، حيث يقوم بتقديم خطاب من البنك موجه إلى هيئة التأمينات.

- يمكن لصاحب المعاش أيضا تحويل معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث يتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم هاتفه، ويقدم طلب للفرع بفتح محفظة إلكترونية.