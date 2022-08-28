وفاة أب حزنا على إصابة ابنه في مشاجرة بالمنوفية.. بعد يومين من زفاف نجله الأصغر

خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية، عقب وفاة إبراهيم أبو سالم حزنا على إصابة ابنه بجروح في الوجه، حيث حاول الأب إنهاء المشاجرة بين ابنه وأبناء خالته لكنه أصيب بأزمة صحية، وجرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لكنه توفي بعدها بدقائق.

حزن في تلا لوفاة أب حزنا على إصابة نجله

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمحافظة المنوفية، خبر وفاة إبراهيم أبو سالم، والبالغ من العمر 60 عاما، مؤكدين أنه كان محبوبا من الجميع في مدينة تلا، وأشاروا إلى أن وفاته تأتي بعد يومين من إقامة حفل زفاف نجله الأصغر، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ضبط أربعة متهمين في مشاجرة بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة بين أبناء إبراهيم أبو سالم المتوفى، وبين أبناء شقيقته، حيث تكرر الخلاف مرتين خلال الأيام الماضية، وتم تحرير محاضر بالواقعة ورفض الطرفان التنازل عن المحضر أو الصلح، وتجددت الاشتباكات مساء أمس، وتوفى على إثرها إبراهيم أبو سالم.

وتمكنت وحدة مباحث تلا في المنوفية، من إلقاء القبض على 4 متهمين في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، وكذلك إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.